All Australasian Young Global Leaders 2006-2021
Know your enemy
New Zealand
David Skilling 2008 NA-Not Applicable New Zealand
Mark Weldon 2008 PI-Private Investors New Zealand
Lucy Hockings 2010 ME-Media, Entertainment & Information New Zealand
Simon J. Power 2010 NA-Not Applicable New Zealand
David Rodin 2011 NA-Not Applicable New Zealand
Mitchell Khoa Dang Pham 2011 IT-Information Technology New Zealand
Privahini Bradoo 2012 MM-Mining & Metals New ZealandGolriz
Jamil Anderlini 2013 Beijing Bureau Chief New Zealand
Simon Bridges 2013 Minister of Labour and of Energy and Resources New Zealand
Jacinda Ardern 2014 NA-Not Applicable New Zealand
Rachel Carrell 2014 HE-Global Health & Healthcare New Zealand
Golriz Ghahraman 2020 Member of Parliament New Zealand Parliament New Zealand
Australia
Joe Hockey 2006 NA-Not Applicable Australia
Andrew L. Cohen 2007 BK-Banking & Capital Markets Australia
Adrian D. Cheok 2008 NA-Not Applicable Australia
Jeremy Philips 2008 PS-Professional Services Australia
Benjamin Gray 2009 PI-Private Investors Australia
Hamish Douglass 2009 BK-Banking & Capital Markets Australia
Jason Li Yat-Sen 2009 NA-Not Applicable Australia
Karen Bell 2009 BK-Banking & Capital Markets Australia
Le Tan 2009 HE-Global Health & Healthcare Australia
Michael Cannon-Brookes 2009 IT-Information Technology Australia
Paul Bassat 2009 PS-Professional Services Australia
Benjamin Soemartopo 2010 BK-Banking & Capital Markets Australia
Ian Thorpe 2010 NA-Not Applicable Australia
James Gifford 2010 NA-Not Applicable Australia
Mina Guli 2010 PI-Private Investors Australia
Christian Behrenbruch 2011 HE-Global Health & Healthcare Australia
David Hill 2011 PS-Professional Services Australia
Geraldine Chin Moody 2011 PS-Professional Services Australia
Jeremy Heimans 2011 PS-Professional Services Australia
Jimmy Pham 2011 NA-Not Applicable Australia
Kala Mulqueeny 2011 NA-Not Applicable Australia
Amanda McCluskey 2012 BK-Banking & Capital Markets Australia
Dhananjayan Sriskandarajah 2012 NA-Not Applicable Australia
Kathleen Reen 2012 ME-Media, Entertainment & Information Australia
Amanda McCluskey 2012 BK-Banking & Capital Markets Australia
Dhananjayan Sriskandarajah 2012 NA-Not Applicable Australia
Kathleen Reen 2012 ME-Media, Entertainment & Information Australia
Lisa MacCallum Carter 2012 RC-Retail & Consumer Goods Australia
Tony Abrahams 2013 Co-Founder and Chief Executive Officer Australia
Jeremy Balkin 2013 President Australia
Rachel Botsman 2013 Founder Australia
Jeremy Howard 2013 President and Chief Scientist Australia
Gordon Hughes 2013 Managing Director Australia
Jane McAdam 2013 Professor and Australian Research Council Future Fellow Australia
Alex Wyatt 2013 Chief Executive Officer Australia
Candice Beaumont 2014 BK-Banking & Capital Markets Australia
Dorjee Sun 2014 EU- Energy Utilities Australia
Hayley Warren 2014 HE-Global Health & Healthcare Australia
Rachael Chong 2014 NA-Not Applicable Australia
Matthew Tilleard 2015 BK-Banking & Capital Markets Australia
Rory Hunter 2015 RC-Retail, Consumer Goods & Lifestyle Australia
Stuart Cook 2015 FB-Agriculture, Food & Beverage Australia
Zoe Butt 2015 NA-Not Applicable Australia
Samantha Freebairn 2016 Squadron Leader and Pilot, Royal Australian Air Force Australia
Sarah Hanson-Young 2016 Senator of South Australia, Government of South Australia Australia
Simon Smiles 2016 Managing Director, UBS Switzerland AG Australia
Edward Santow 2017 Professor - Responsible Technology University of Technology Australia
Lucy McRae 2018 Science Fiction Artist Body Architect Australia
Kaila Murnain 2018 General Secretary New South Wales Branch Australia
Simon Sheikh 2018 Managing Director Future Super Australia
Lucy d'Arville 2019 Partner Bain International Inc. Australia
Clare O'Neil 2019 Member of Parliament for Hotham Parliament of Australia Australia
Melanie Perkins 2019 Chief Executive Officer and Co-Founder Canva Pty Ltd Australia
Andrew Bragg 2021 Senator for New South Wales Parliament of the Commonwealth of Australia Australia
Jessica Mauboy 2021 Artist Maven Agency Australia
A dishonoury mention for;
Damn, that's a big list.
Assume also others not made public. These in your list probably not putting it on their personal websites (yet).