Plebeian Resistance

Discussion about this post

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Laurence Flynn's avatar
Laurence Flynn
Dec 26, 2021

Damn, that's a big list.

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Tarn - mutual eye-rolling's avatar
Tarn - mutual eye-rolling
Jan 3, 2022Edited

Assume also others not made public. These in your list probably not putting it on their personal websites (yet).

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4 replies by Richard Seager and others
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