Plebeian Resistance

Discussion about this post

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
Dec 26, 2021

Wow. I t might have been easier to make a list of those that do not support the wef. I read that a minimum yearly payment of 65000 $ is due, and better memberships are 600000. Where does all that money go, I wonder. That must be more than Switzerlands surface LOL

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jacquelyn sauriol's avatar
jacquelyn sauriol
Dec 26, 2021

Nice list. For those of you with an investment portfilio of any kind, you are likely in this group by association. Divest and keep your money close at hand. Put it where your heart is, where you live.

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2 replies by Richard Seager and others
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